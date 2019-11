EDU und Junge SVP wollen Homosexuelle nicht schützen

Die erweiterte Anti-Rassismus-Strafnorm, die am 9. Februar 2020 an die Urne kommt, soll Homo- und Bisexuelle vor Hass und Diskriminierung schützen. Gegen diese Erweiterung stellen sich Junge SVP und EDU. Sie befürchten einerseits Zensur, andererseits lasse sich Akzeptanz in der Bevölkerung nur durch Normalität erreichen, wie der SVP-Politiker und bekennende Homosexuelle Michael Frauchiger am Montag vor den Medien sagte. Frauchiger ist Co-Präsident des LGBT-Komitees «Sonderrechte Nein», das die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm bekämpft.