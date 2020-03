E-Auto-Fahrer dürfen ihr Geld behalten

Die Frage stellt sich umso mehr, als Fahrzeuge mit fossilem Antrieb immer effizienter werden und die Einnahmen aus der Mineralölsteuer also ohnehin sinken. Zudem wächst der Park der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge, letztes Jahr waren es gegen 30’000.

Elektroautos sind heute mehrfach bevorzugt

Damit sich keine Finanzierungslücke auftut, will FDP-Ständerat Damian Müller schon jetzt handeln. Alle Verkehrsträger, die heute keine Mineralölsteuer entrichten, sollen sich an der Finanzierung der Strasseninfrastruktur beteiligen. Davon betroffen wären zum Beispiel auch Fahrzeuge mit Wasserstoff-Antrieb. Der Bundesrat soll dem Parlament eine entsprechende Vorlage vorlegen. Damit, so Müller, wäre die Finanzierung des Strassenverkehrs gesichert – und eine «faire Kostenbeteiligung».

E-Autos sind heute mehrfach bevorzugt. So müssen die Halter keine Automobilsteuer bezahlen, was rund 4 Prozent des Kaufpreises ausmacht, zudem sind sie in einem Teil der Kantone von der kantonalen Motorfahrzeugsteuer befreit.

Der Ständerat diskutiert Müllers Motion am Mittwoch. Die vorberatende Verkehrskommission empfiehlt den Vorstoss zur Ablehnung. Der Tenor: Der Vorstoss sei überflüssig, der Bund verfüge bereits über die rechtliche Grundlage, eine Abgabe auf nichtfossile Treibstoffe einzuführen. In der Tat hat das Stimmvolk 2017 mit dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) die Verfassungsgrundlage dafür geschaffen. Zur Diskussion steht eine Abgabe, die sich nach dem Gewicht des Autos richten und etwa 500 Franken für zwei Tonnen betragen soll. Ein Tesla-Fahrer würde so mit seinem schweren Gerät auf den vollen Betrag kommen, ein Fahrer eines Mittelklassewagens auf etwas mehr als die Hälfte.

Entscheidend dürfte sein, wann die Politik die Gerechtigkeit stärker gewichtet als den Willen, die E-Mobilität zu fördern.

Doch wann die E-Abgabe kommt, scheint ungewisser denn je. Geplant war die Einführung ursprünglich 2020. Das Bundesamt für Strassen (Astra) kündigte 2018 jedoch an, es werde 2022. Der Gesamtbundesrat indes will sich offenbar nicht auf ein konkretes Datum festlegen. In einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss sprach er letztes Jahr von einem «späteren Zeitpunkt» als 2020.

Zudem hat der Bundesrat im Dezember angekündigt, ein Konzept zur Sicherung der langfristigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur zu erarbeiten. Dabei sollen bestehende Steuern und Abgaben durch eine fahrleistungsabhängige Abgabe abgelöst werden. Möglicherweise wird der Bundesrat die E-Abgabe in diese neue Abgabe integrieren. Allerdings ist es fraglich, ob ein solches Mobility-Pricing je mehrheitsfähig sein wird; die Politik laboriert daran seit Jahren herum. Die E-Abgabe würde so in eine politische Endlosschlaufe geraten. FDP-Ständerat Müller will das verhindern, indem der Bund die E-Abgabe heute schon separat einführt.