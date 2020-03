Dieses Krisenmanagement ist unbefriedigend

Es ist eine Nachricht wie aus einer anderen Welt. Eine «mysteriöse Lungenkrankheit» grassiere in Wuhan, China, bislang noch ohne Todesfälle: Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am 9. Januar. Es war die allererste Meldung in Schweizer Medien über den neuen Covid-19-Erreger – der sich inzwischen in rasender Geschwindigkeit über den Erdball ausgebreitet hat. Rund 3300 Erkrankte sind seit jener knapp zwei Monate alten Depesche gestorben.