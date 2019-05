«Die Wohnung zu stürmen, wäre nicht verhältnismässig gewesen»

Ein bewaffneter 60-Jähriger nimmt in einer Wohnung im Kreis 3 zwei Frauen als Geiseln. Später fallen Schüsse: Die Geiselnahme endet am Freitagmorgen mit drei Toten.

Der «Tages-Anzeiger» hat vor Ort mit Polizeisprecher Marco Cortesi von der Stadtpolizei Zürich gesprochen, der von einem «tragischen Fall» spricht. Die Stadtpolizei sei um 5.22 Uhr in der Früh von der Sanität alarmiert worden, dass in der Wohnung am Döltschiweg Personen in Gefahr seien und bedroht würden. Die Polizei schickte daraufhin einen Streifenwagen an den Döltschiweg.