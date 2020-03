Die Patientin war stabil – plötzlich starb sie

In der Waadt ist eine 74-jährige Frau in der Nacht auf Donnerstag an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Frau wurde im Lausanner Universitätsspital (Chuv) behandelt, wie Spital­direktor Philippe Eckert gestern an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz erklärte. Die Frau gehörte gemäss Kantonsarzt Karim Boubaker zur «ersten Welle von Infektionsfällen», die in der Waadt festgestellt wurden. Sie litt an einer chronischen Krankheit, zu der die Behörden keine näheren Angaben machten. In einem Communiqué wird sie als «Hochrisikopatientin» bezeichnet. Mit dem Coronavirus angesteckt hat sich die Frau mit grosser Wahrscheinlichkeit bei einem Aufenthalt in Italien.