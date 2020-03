«Die infizierte Mutter kann das Neugeborene per Video sehen»

Wie ist Ihre Klinik für Corona-Patientinnen eingerichtet?

Wir sind gut vorbereitet, wir haben alle Schutzmassnahmen installiert. Wichtig ist, dass die Gebärzimmer eine Schleuse haben, damit sich Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende umziehen können. Zudem haben wir die Zimmer so eingerichtet, dass wir dort, wenn nötig, auch einen Kaiserschnitt machen können.

«Die Hebammen müssen sich besonders schützen, denn sie kommen den Frauen sehr nahe, wenn diese während der Geburt schreien und husten.»

Wie muss man sich die Geburt durch eine infizierte Frau vorstellen?

Die Ärztinnen und Ärzte und die Hebammen tragen lange Schutzmäntel, Handschuhe, Schutzbrillen und sehr gute Schutzmasken. Die Hebammen müssen sich besonders schützen, denn sie kommen den Frauen sehr nahe, wenn diese während der Geburt schreien und husten.

Das muss beängstigend sein, in einer derart sterilen Umgebung mit Personal in Schutzanzügen zu gebären.

Es ist sicher nicht so, wie man sich eine Geburt wünscht, aber es ist eine Ausnahmesituation. Alle verstehen, dass man das Personal gut schützen muss. Aber wichtig ist zu verstehen, dass auch in diesen Schutzanzügen Menschen stecken. Man kann die Gebärenden auch in einer so aussergewöhnlichen Schutzkleidung empathisch begleiten und ihnen Sicherheit geben.

Wird es hauptsächlich Kaiserschnitte geben?

Nein, gar nicht. Wir haben verschiedene Szenarien. Eine Frau, die gesund ist, aber positiv getestet wurde, kann ganz normal gebären. Sollte es Probleme geben, könnte man im Isolationsraum auch auf einen Kaiserschnitt umschwenken.

Was geschieht nach der Geburt mit den Kindern? In China werden positiv getestete Mütter für zwei Wochen vom Kind getrennt, und die Schweizer Gesellschaft für Gynäkologie empfiehlt zwei Meter Abstand zwischen Mutter und Kind. Wie realistisch ist das?

Grundsätzlich wäre es optimal, wenn das Kind gestillt würde. Dann lassen sich die zwei Meter Abstand nicht einhalten. Die Experten sind sich noch nicht wirklich einig, was der richtige Weg ist. Wir reden mit der Frau darüber. Die Mutter muss wissen, dass es ein Ansteckungsrisiko gibt, wenn das Baby nicht von ihr getrennt wird und sie es stillt. Wenn sie das will, muss sie eine Maske tragen beim Stillen, und danach wird das Kind wieder möglichst auf zwei Meter Abstand zu einer Vertrauensperson gebracht.

«Es gibt Fälle, da wählen die Frauen den absolut sichersten Weg. Das Baby wird dann für 14 Tage von der Mutter getrennt.»

Heisst das, das Kind wird in jedem Fall von der Mutter getrennt – ausser beim Stillen?

Ja, das ist nötig, damit das Kind nicht krank wird. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Frau die Milch abpumpt, sodass sie mit dem Kind gar nicht in Kontakt kommt. Es gibt aber auch Fälle, da wählen die Frauen den absolut sichersten Weg. Das Baby wird dann für 14 Tage von der Mutter getrennt. In diesem Fall kommt das Kind auf die Neonatologie, und die Mutter kann es wenigstens per Video sehen.

Das ist hart. Die Mutter hat also keinen Körperkontakt mit dem Kind?

Das ist keine wünschenswerte Situation, deshalb haben wir wenigstens die Videoübertragung eingerichtet.

Was heisst das für das Kind, wenn es in den ersten Tagen von der Mutter getrennt ist?

Die Frage ist: Was ist schlimmer? Wenn das Kind frühzeitig mit einem Virus angesteckt wird oder wenn es am Anfang einen erschwerten Beziehungsaufbau mit der Mutter hat? Das ist im Moment ganz schwierig abzuschätzen. Zum Glück dauert die Krankheit in der Regel nur zwei Wochen.

«Vom Wochenbett werden Väter ab sofort ausgeschlossen.»

Dürfen die Väter in die Klinik?

Sie dürfen sicher zur Geburt in die Klinik kommen, doch vom Wochenbett werden sie ab sofort ausgeschlossen. Wir machen diesen nötigen Schritt, so wie es viele andere Kliniken auch tun. Das gilt auch für Partner von Frauen, die nicht infiziert sind.

Warum?

Es geht um die Sicherheit der Wöchnerinnen, der Babys und der Pflegenden auf diesen Stationen. Wir haben unterschätzt, dass nun viele Väter keine Arbeit mehr haben oder im Homeoffice sind. Sie haben den ganzen Tag Zeit, um in der Klinik zu sein. So gibt es ein Zusammentreffen von Vätern hier auf der Wochenbettabteilung. Das ist gefährlich.

Wie erleben Sie den Gemütszustand der Schwangeren generell?

Es gibt Frauen, die verdrängen das Problem. Sie gehen davon aus, dass es nicht mehr sei als eine etwas schlimmere Grippe, die bei Jungen milde verlaufe. Und dann gibt es andere, die sehr besorgt sind.

Was sind die Sorgen?

Es treibt diese Frauen um, ob sie stillen können und wie die Geburt verlaufen wird. Zudem geht es nicht nur um die Väter, die sie nicht besuchen dürfen. Auch die Freunde, die Familie, die Gotte oder der Götti – sie alle dürfen nicht vorbeikommen, um das Kind zu besuchen. Das ist für viele hart. Aber auch da gibt es andere: Ich höre, dass einzelne Frauen das auch geniessen. Eine Frau, die ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat, sagte uns, es sei wunderbar, kein Andrang von Freunden und Familie, die vorbeikommen wollten. Alles sei so schön ruhig auf der Station und der Kontakt zum Kind sehr intensiv und ungestört. Es hat also alles Vor- und Nachteile.