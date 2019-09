Die Glückslos-Gewinnchancen sind in der Westschweiz viel höher

Der Sieger profitiere nicht nur einmal. «Nein, Sie gewinnen 20 Jahre lang Monat für Monat 4000 Franken.» So wirbt Swisslos auf seiner Website für das Spiel «Win for Life». Und trifft damit den Nerv der Schweizer Zocker: 63 Millionen Franken Umsatz machte das Rubbellos im letzten Jahr, so viel wie kein anderes.