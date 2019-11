«Die Grünen sollten eine Frau für den Bundesrat bevorzugen»

Im selben Artikel bezeichnete die Journalistin mich als «impétueux», was man auf Deutsch mit «ungestüm» oder «gewalttätig» übersetzen könnte. Sie gab aber kein Beispiel, worauf sie sich bezieht. Ich bin sicher nicht impulsiv. Dann beschreibt sie mich als Surfer, also einen Opportunisten. Ich bin eher ein Dickschädel, der sich Wellen entgegenstellt. Der Journalistin fehlt es meiner Meinung nach an der nötigen journalistischen Distanz zu Pierre Maudet. Sie hat ganz offensichtlich schlecht verkraftet, dass Pierre Maudet die Wahl als Bundesrat verpasste und ich nun Kandidat für dieses Amt bin. Ein Mann muss eine Frau aufgrund ihrer beruflichen Arbeit kritisieren dürfen. Das hat nichts mit Sexismus zu tun. Ich hätte dasselbe gesagt, wenn die Journalistin ein Mann gewesen wäre.

Haben Sie sich entschuldigt?

Das habe ich gemacht. Ich betone: Ich bin ein Feminist. Alles, was um die#MeToo-Bewegung geschehen ist, ist extrem wichtig. Im Departement haben wir eine Gleichstellungsgruppe. Ich mache viel, dass Frauen in Kaderpositionen kommen. Ich bin Mitglied des UNO-Programms Genderchampions. Nochmals: Wenn sich die Journalistin als Frau verletzt fühlt, entschuldige ich mich bei ihr.

Ihre Partei ist so erfolgreich wie nie, Sie werden als grüner Bundesratskandidat gehandelt. Warum gönnen Sie sich nicht einfach ein bisschen Ruhe und geniessen den Moment?

Als Staatsrat kann man sich nicht entspannen. Just in der Satiresendung habe ich mich zu sehr entspannt. In der Genfer Politik haben wir dieses ständige Kräftemessen. Dazu kam die Affäre Maudet, die Übernahme des Regierungspräsidiums und mein Departement (Umwelt und Raumplanung) ist sehr exponiert, aber auch spannend.

Ihr Kanton ist in einer gröberen Krise. Nehmen wir die Budgetdebatte. Pierre Maudet lehnt das Budget 2020 ab. Mit seinem Ausscheren desvaouiert er das Gremium.

Das ist nicht die Genfer Politik. Das ist Herr Maudet. Abgesehen davon erinnert die Genfer Politkultur bereits an Frankreich. Wir leben damit. Mir gefällt das. Alle Parteien ausser die SVP haben beschlossen, auf den Budgetvorschlag einzutreten. Damit ist noch nichts gewonnen, aber das ist schon besser als letztes Jahr.

Sie und Herr Maudet, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Vorteilsannahme ermittelt, waren einst politische Weggefährten. Heute sind Sie verfeindet.

Das ist eine journalistische Wahrnehmung. Die Zeitung «Le Temps» hat uns einmal «ungleiche Brüder» genannt. Ich fand das eine feine Beobachtung. Ich bin noch immer schockiert, was Pierre Maudet gemacht hat. Aber weil wir uns derart lange kennen, arbeiten wir in unserer Regierungssitzung stets speditiv zusammen. Alle denken, wir reden nicht mehr miteinander. Das stimmt nicht. Meine Rolle ist es sicherzustellen, dass sich der Staat entwickelt.

Herr Maudet sagte in einem Interview: «Ich weiss nicht mehr, wer Antonio Hodgers ist.»

Ich habe nicht darauf reagiert. Er denkt, dass das, was er getan hat, nicht schwerwiegend ist. Ich denke das Gegenteil.

Die Regierung zerstört aktuell Maudets Arbeit der letzten Jahre. Sie verbietet den Fahrdienst Uber und will das Polizeigesetz überarbeiten lassen, das Maudet knapp durch eine Volksabstimmung gebracht hat ...

Die Regierung hat sich mit diesen Themen nicht befasst. Ich habe davon aus den Medien erfahren.

Das ist schwer zu glauben. Im Fall von Uber informierte die Staatskanzlei.

Ist aber so. Für Uber und das Polizeigesetz ist aktuell Staatsrat Mauro Poggia verantwortlich. Das Uber-Verbot war ein administrativer Entscheid. Uber erfüllt die Anforderungen des Taxigesetzes nicht, das Pierre Maudet einst erlassen hat. Wenn Vorgaben nicht erfüllt werden, stoppe ich als Baudirektor auch Bauarbeiten.