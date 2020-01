Die 13-jährige Frau Frauchiger

Kennen Sie den TV-Werbespot, wo am Ende eine vorlaute Bubenstimme fragt: «Und du, was machsch du für d Umwält?» Mich überkommt bei diesem Satz jeweils eine grosse Lust, etwas für die Umwelt zu tun (ich hüte mich, zu sagen, was). Der Spot repräsentiert einen allgemeinen Trend seit Klimakrise und Schülerstreiks: Kinder und Jugendliche scheinen in unserer Gesellschaft den Ton anzugeben wie nie zuvor. Es wäre allerdings wichtig, sie als «Stimme der Zukunft» nicht zu überhöhen und nicht zu überfordern.