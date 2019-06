Deutschland ist nicht schuld

«Deutschland muss das Fluglärm­problem lösen»: Diese Forderung war letzte Woche an dieser Stelle zu lesen. Sie klingt gut – und doch enthält sie mehrere Denkfehler.

Erstens ist es ein Irrtum, zu glauben, Deutschland sei für einen Flughafen in einem Nachbarland verantwortlich. Man stelle sich vor, der Flughafen läge auf deutschem Boden und lärmte in die Schweiz herüber. Würde die Schweiz das unwidersprochen hinnehmen? Eben. Kommt hinzu, dass die Lärmfrage für deutsche Politiker geradezu toxisch ist: Niemand hat dort Interesse, etwas an der heutigen Situation zu ändern.