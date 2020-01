Der schwule SVP-Politiker, der den Erzkonservativen hilft

Auftritte wie die von Michael Frauchiger ist man sich in der SVP nicht gewohnt. Es war im Frühling 2019 an der Delegiertenversammlung in Zürich, die Kantonalpartei hatte gerade ein desaströses Wahlresultat eingefahren. Eine neue Parteileitung musste her, unter anderem stellte sich alt Nationalrat Toni Bortoluzzi zur Verfügung.