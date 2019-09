Der politische Super-Samstag: Alles eine Frage des Klimas

Tamedia-Wahlumfrage 2019Die Schlachtenbummler der SVPSpiel, Spass und Ballonebei der FDPDie Grünen fühlen sich «ganz 2019»Immer wieder «langweilig, aber gut» bei der BDP

1500 Männer sollen sich im 14. Jahrhundert am Morgarten den Habsburgern entgegengestellt haben. Über 800 Männer und Frauen versammelte die SVP in Sattel oberhalb des historischen Schlachtfelds, um die «freie und sichere Schweiz» vor der EU und inneren «Feinden» zu verteidigen. Um ihren Widerstandswillen zu bekunden, schlossen die Kandidaten der Partei für die nationalen Wahlen am 20. Oktober einen «Freiheitsbund». Sie marschierten für diese Zeremonie mit Kantonsflaggen in das grosse Festzelt ein. Parteipräsident Albert Rösti forderte in seiner Rede den Wahlsieg für die SVP. (ldc)

Die Freisinnigen trafen sich zum Wahlkampfauftakt in der Aarauer Schachenhalle. Rund 1100Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnete die Partei – es sei damit der grösste Anlass in der Geschichte der FDP, sagte Ständerat Andrea Caroni. Die Partei präsentierte in Aarau ihren Slogan für den Hauptwahlkampf: «Die Schweiz will weiter. Machen wir es möglich», und machte das wie in vergangenen Jahren mit einer aufwendigen Inszenierung. 1200FDP-Ballone hingen in Netzen am Dach der Halle – beim Finale ging allerdings nur die Hälfte über den Delegierten nieder. Dafür funktionierte die Konfettikanone. (los)

Ihr Thema ist das Thema des Jahres. Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung der Grünen im Kirchgemeindehaus in Jona. «Auf in die Klimawahl 2019» nennen sie das Manifest, das die rund 120 Delegierten verabschiedet haben. Überraschendes ist darin nicht zu finden. «Wir müssen unsere Positionen weder verändern noch verschärfen», sagte Nationalrat Bastien Girod. Die Grünen fühlen sich durch den Zeitgeist – Klima- und Frauenbewegung sei Dank – bestätigt und sind optimistisch für die Wahlen: «Keine Partei ist so 2019 wie wir», sagte Franziska Ryser, die in St. Gallen für den Ständerat kandidiert. (js)

Vor ihm gab es kein Entkommen im aargauischen Lupfig. Der Wahlslogan der BDP «Langweilig, aber gut» war präsent auf Wasserflaschen, Klebern, Flyern und in den verschiedenen Reden der anwesenden Politiker. Knapp hundert Leute besuchten die Delegiertenversammlung der Partei im Gasthaus Ochsen, in deren Mittelpunkt der Klimawandel, die «Solidarität» und natürlich die eidgenössischen Wahlen standen. «Wir werden unsere Mandate im National- und Ständerat verteidigen und dann ganz normal weiterarbeiten», sagte Parteipräsident Martin Landolt betont nüchtern. (los)