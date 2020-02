Basel: «Der Kreis mit möglichen Angesteckten multipliziert sich»

Suche nach möglichen Angesteckten

Was heisst das für die Betroffenen, und wie viele Personen könnten sich mit dem Virus angesteckt haben?

Tschudin sagt: «Unsere Spezialisten sind daran, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir befinden uns in der Kontaktabklärungsphase. Aber klar, der Kreis mit möglichen Personen, die sich angesteckt haben könnten, multipliziert sich.» Das Gesundheitsdepartement sei daran, Leute «abzutelefonieren», die mit der Frau oder den Kindern in Kontakt waren. Ob die Geschwister und Eltern nun auch in Quarantäne sind, dazu sagt Tschudin ausweichend: «Unsere Sozial­mediziner sind daran, den Eltern zu erläutern, wie sie das umsetzen müssen und was das genau heisst.» Bei den Erwachsenen ist demnach die Lage nicht ganz so einfach, schliesslich müssten diese einkaufen oder arbeiten gehen.

Gemäss dem kantonalen Pandemieplan müssen ­Personen, die in Kontakt mit der infizierten Frau waren – dazu ­gehört auch das medizinische Personal – möglicherweise in Quarantäne. Solche Absonderungsmassnahmen können in der Regel zu Hause durchgeführt werden.