Das sind die ausgabenfreudigsten und die sparsamsten Nationalräte

Daniel Brélaz, grüner Nationalrat aus der Waadt und Mitglied der Finanzkommission, sagt, der Bund mache auch so noch kein Defizit: «Vermutlich ist er dann sowieso wieder um zwei bis drei Milliarden besser wie in den letzten Jahren.» Die Mehrausgaben, vor allem in der Bildung und bei der Landwirtschaft, seien gezielt erfolgt und deshalb berechtigt.

grüner Nationalrat Daniel Brélaz. Foto: Yvain Genevay (LMD)

Lässt man die grünen Nationalräte Aline Trede (BE) und Kurt Egger (TG) beiseite, die bei zahlreichen Abstimmungen fehlten, sind die Grünen auch die ausgabenfreudigste Fraktion im Nationalrat. Gefolgt von der SP, den Grünliberalen, der Mitte aus CVP, BDP und EVP, der FDP und am anderen Ende des finanzpolitischen Spektrums der SVP als der einzigen Fraktion, die eigentlich weniger Geld ausgeben wollte als der Bundesrat.