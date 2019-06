Das Schweigen der Wikinger

Nautilus, die Gewerkschaft der Binnenschiffer mit Sitz in Basel, ist nach eigenen Worten «schockiert» über den neuesten Unfall mit einem Schweizer Flusskreuzfahrtschiff auf der Donau in Budapest. «Unabhängig von den noch laufenden Ermittlungen zum Unfallhergang muss festgehalten werden, dass es immer mehr Schiffe und einen immer härteren Wettbewerb gibt, wo im Zweifelsfall die touristischen respektive finanziellen Belange höher gewichtet werden als die Sicherheit», schreibt Nautilus in einer Mitteilung. So fehle es oftmals an qualifiziertem Personal.