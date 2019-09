Das Schreddern lebender Küken wird verboten

In der Schweiz wird es verboten, lebende Küken zu schreddern. Dafür hat sich nach dem Nationalrat auch der Ständerat ausgesprochen. Er nahm am Donnerstag eine entsprechende Motion ohne Gegenantrag an.

Zwar werde das Verfahren schon heute nur noch bei einem kleinen Teil der Küken angewendet, sagte Ruedi Noser (FDP/ZH) im Namen der vorberatenden Kommission, welche unisono die Annahme der Motion empfohlen hatte. Trotzdem sei ein explizites Verbot sinnvoll, um den Fokus auf andere Methoden und auf die frühzeitige Geschlechtsbestimmung im Ei zu legen.