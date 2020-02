Das Medtech-Powerplay der EU

Auch in den Fachämtern des Bundes ist man der Meinung, ab Mai 2020 werde kein Schweizer Medtech-Export in die EU verunmöglicht, auch wenn schlimmstenfalls für unsere Exporteure dann die gleichen Anforderungen gelten wie für Japaner, Koreaner oder Amerikaner. In den zuständigen Departementen für Wirtschaft und des Innern ist man fieberhaft daran, den Medtech-Exporteuren mit einer Art Plan B das weitere Business zu ermöglichen. Auch für erleichterte Importe von EU-Medtech-Produkten in die Schweiz arbeitet man an einer Lösung.

Wir müssen uns politisch darauf einstellen, dass wir solchem handelspolitischem Powerplay der Grossmächte – seien es nun Drohungen aus Brüssel, Washington oder Peking – mit intelligenten Anpassungen flexibel begegnen. Die Schweizer Medien sollten sich aber nicht bei jeder ­Drohgebärde aus Brüssel als Laut­sprecher instrumentalisieren lassen.