CVP-Nationalrat soll Gewerbeverbands-Präsident werden

Der Tessiner CVP-Nationalrat Fabio Regazzi soll Gewerbeverbands-Präsident werden. Die Gewerbekammer, das Parlament des Schweizerischen Gewerbeverbands (sgv), hat ihn am Mittwoch für das Präsidium nominiert.

Gewählt werden soll Regazzi am 29. April am Gewerbekongress in Freiburg. Der Unternehmer aus dem Locarnese ist nicht der einzige Kandidat. Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr hat sich ebenfalls für das sgv-Präsidium zur Verfügung gestellt. Ob sie am Gewerbekongress gegen Regazzi antritt, ist offen. Vorläufig halte sie ihre Kandidatur aufrecht, sagte Gutjahr auf Anfrage.