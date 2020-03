Bundesrat zündet die nächste Stufe im Kampf gegen Corona

Doch können die Behörden unter dem aktuellen Regime jenen Italienern, die keine Grenzgänger sind, die Rückkehr nur empfehlen. Eine rechtliche Handhabe, sie generell zurückzuschicken, besteht hingegen nicht. Möglich ist das bislang nur im Einzelfall, zum Beispiel, wenn eine Person offensichtliche Krankheitssymptome zeigt. Der Grund dafür ist, dass der Bund seine Praxis bisher lediglich an die italienischen Notstandsmassnahmen angepasst, die eigenen Vorschriften aber nicht verschärft hat.

Das will der Bundesrat nun ändern, indem er in der Corona-Verordnung explizit die Möglichkeit schafft, Einreisende aus Italien ohne Nachweis einer Arbeit in der Schweiz zurückzusenden. Damit soll auch verhindert werden, dass erkrankte Italiener angesichts des überlasteten Gesundheitssystems im Heimatland versuchen, sich in der Schweiz behandeln zu lassen.

Gemäss Epidemiegesetz kann der Bundesrat dafür zum Beispiel Gesundheitschecks für ganze Personengruppen anordnen. Österreich, Italien und Frankreich haben in den vergangenen Tagen medizinische Kontrollen an ihren südlichen Grenzübergängen eingeführt und verstärkt.

Auch für weitergehende Massnahmen hat sich der Bundesrat in den vergangenen Tagen gerüstet: Er hat die nötigen Rechtstexte vorbereitet, um die Grenze im Notfall rasch schliessen zu können, wie der «Blick» am Donnerstag berichtete. Diese Option stehe allerdings derzeit nicht im Zentrum, heisst es in Bern.

Hilfspaket für Wirtschaft

Der Bundesrat wird zudem am Freitag ein Hilfspaket diskutieren, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie zu lindern. Zur Debatte steht eine Lockerung der Regeln für Kurzarbeitsentschädigungen, damit mehr Arbeitsplätze damit erhalten werden können. Im Gespräch sind weiter Hilfsfonds, Bürgschaften und ein Aufschub von Mehrwertsteuer- und Gebührenforderungen, um Unternehmen mit Liquiditätsengpässen zu unterstützen.

Auch für Freischaffende, die vor allem in der Kultur- und Veranstaltungsbranche stark vertreten sind, werden Hilfsmöglichkeiten geprüft. Zu erwarten ist, dass der Bundesrat bei der Kurzarbeit rasche Entscheidungen fällt, das Aufsetzen von Hilfsfonds und weiteren Massnahmen hingegen noch einige Tage oder Wochen mehr in Anspruch nehmen wird.