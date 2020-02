Bundesrat Berset geht weit, handelt aber richtig

Es ist ein drastischer Schritt, den Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag kommunizierte, ein Verbot, wie es in der liberalen Schweiz so noch nie ausgesprochen wurde: Die Landesregierung untersagt wegen des Coronavirus ab sofort und bis mindestens 15. März alle Grossveranstaltungen ab tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Basler dürfen keine Fasnacht feiern, in Genf gibt es keinen Autosalon, der Engadiner Skimarathon ist abgeblasen, ebenso Dutzende von Anlässen im Zürcher Hallenstadion und anderswo.