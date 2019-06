Bundesanwalt Lauber muss im Fall Fifa in den Ausstand treten

Grund für den Entscheid des Gerichts sind nicht protokollierte Treffen zwischen der Bundesanwaltschaft und der Fifa. Letzten November berichtete diese Zeitung über die zwei ersten dieser Treffen zwischen Bundesanwalt Lauber und Fifa-Präsident Gianni Infantino im Jahr 2016. Seither wurde ein weiteres Treffen zwischen den beiden im Jahr 2017 bekannt. Zudem gab es einen regen, teils sehr persönlichen Austausch zwischen dem ehemaligen Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität der Bundesanwaltschaft und dem ehemaligen Chef des Fifa-Rechtsdienstes.

Die Treffen führten bei Lauber und seinen beiden Kollegen zumindest zum «Anschein von Befangenheit», urteilt das Bundesstrafgericht in zwei Entscheiden vom 17. Juni. Es schreibt, Laubers Argumentation, wonach er mit den Treffen seine Aufgabe als Leiter der Bundesanwaltschaft ausübe, was eine unabha?ngige Verfahrensfu?hrung nicht beeintra?chtige, vermöge «nicht zu u?berzeugen». «In erster Linie blieb unklar, weshalb seine Teilnahme an diesen Treffen fu?r die geordnete Durchfu?hrung der Verfahren unabdingbar gewesen sei», so das Gericht. Die fehlende Protokollierung der Treffen lasse sich zudem nicht mit dem Gebot vereinbaren, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen das rechtliche Geho?r zu gewa?hren.

Und damit nicht genug: Offenbar hat sich Lauber anders als bisher behauptet nicht aus operativen Fragen in den Fifa-Verfahren herausgehalten. Dem Gerichtsbeschluss ist nämlich zu entnehmen, dass Laubers Stellvertreter im Frühling 2018 angeordnet hat, eines der Fifa-Verfahren sei einzustellen. «Damit hat der Bundesanwalt in einem der vorliegend zur Diskussion stehenden Verfahren auf operativer Ebene perso?nlich Einfluss genommen», schreibt das Bundesstrafgericht. Beim einzustellenden Verfahren handelt es sich um Ermittlungen gegen den Ex-Fifa-Finanzchef Markus Kattner.

Das Bundesstrafgericht hat gestern über zwei Ausstandsgesuche entschieden. Diese hatten die Anwälte von Markus Kattner und des ehemaligen Fifa-Generalsekretärs Jérôme Valcke gestellt. Ausstandsbegehren in weiteren Verfahren sind noch hängig. Von der Verjährung bedroht ist insbesondere das «Sommermärchen-Verfahren», das die Bundesanwaltschaft wegen einer verdächtigen 10-Millionen-Zahlung im Zusammenhang mit der Vergabe der Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland führt.

Markus Kattner und sein Anwalt wollten den Entscheid auf Anfrage nicht kommentieren. Jérôme Valckes Anwälte sagen, ihr Klient habe den Entscheid zur Kenntnis genommen und hoffe, dass dieser dazu beitrage, die Fairness des Verfahrens wiederherzustellen. Jérôme Valcke sei weiter fest entschlossen, mit den Ermittlern zu kooperieren. Er sei zuversichtlich, dass jeglicher Verdacht nun abgewiesen werden könne.

Die Bundesanwaltschaft schrieb auf Anfrage, sie habe Kenntnis genommen von den beiden Entscheiden. Diese würden nun analysiert.