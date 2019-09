Bürgerliche wollen Wachstum des Bundespersonals begrenzen 

«Es kann so nicht weitergehen», sagt Albert Vitali, Luzerner FDP-Nationalrat und Mitglied der Finanzkommission. Vitali wird an der nächsten Sitzung zusammen mit Vertretern der SVP eine Motion einreichen, welche den Bundesrat dazu verpflichten will, den Personalbestand des Bundes auf dem heutigen Stand einzufrieren.