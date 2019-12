Boris Johnson nimmt die BBC ins Visier

Aktuell wird das Nicht-Bezahlen der Gebühr in Grossbritannien rechtlich verfolgt, wobei ein Gerichtsverfahren und Strafen von bis zu umgerechnet 1300 Franken drohen. Sollte die Möglichkeit der Strafe abgeschafft werden, rechnet die BBC mit Ausfällen von umgerechnet bis zu 260 Millionen Franken. Wie ohne Strafe überhaupt Gebühren eingezogen werden sollen, ist nicht klar. In einem Bericht von 2015 hat die Regierung erwogen, anstelle der strafrechtlichen Verfolgung lediglich Bussen auszusprechen, vergleichbar etwa mit Schwarzfahren im Bus.

Die BBC macht es niemandem recht

Die BBC ist eine journalistische Institution. Viele halten sie für die beste Rundfunkanstalt der Welt. Doch im überhitzten Wahlkampf in Grossbritannien es die Rundfunkanstalt niemandem mehr richtig machen. Sowohl die Konservativen als auch Labour haben auch kleine Fehler zum Anlass genommen, die BBC fundamental zu kritisieren. Die Pläne sind nur die jüngste Eskalation in einem Streit, der schon länger schwelt.

Ganz schlecht kam bei den Konservativen ein Video des gefürchteten BBC-Journalisten Andrew Neil an. Nachdem Boris Johnson ein Interview verweigert hatte, rief Neil in einem Twitter-Video Johnson dazu auf, sich zu stellen. Die Spitzenkandidaten aller anderen Parteien hatten sich von Neil interviewen lassen. Das Video wurde ein viraler Hit, der mehr als 7.6 Millionen Mal aufgerufen wurde.

“It is not too late. We have an interview prepared. Oven-ready, as Mr Johnson likes to say”Andrew Neil issues a challenge for Boris Johnson to commit to an interview with him, to face questions on why people have “deemed him to be untrustworthy”https://t.co/daHLxEYn4rpic.twitter.com/oQ21uDdtJe — BBC Politics (@BBCPolitics) December 5, 2019

Auch hat die BBC umfangreich über einen vierjährigen Buben berichtet, der trotz Verdacht auf Lungenentzündung stundenlang auf dem Boden einer Klinik liegen musste. Der Vorfall war für Johnson unangenehm, weil er in einem Interview äusserst unglücklich reagierte. Auf die unangemessene Behandlung und Missstände im Gesundheitswesen angesprochen, weigerte sich der britische Premier wiederholt, das Foto zu kommentieren. Dann nahm er das Handy des Journalisten und steckte es in seine Tasche. Erst am Ende des Interview entschuldigte er sich dann bei der Familie des Buben.

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ — Joe Pike (@joepike) December 9, 2019

Auch die Labour-Partei ist mit der BBC-Berichterstattung unzufrieden. Die Partei des unterlegenen Kandidaten Jeremy Corbyn bemängelte etwa, dass Zuschauer, die Boris Johnson während einer Debatte ausgelacht haben, aus einem Beitrag herausgeschnitten wurden.