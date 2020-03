«Ich verliess das Land praktisch mit dem letzten Flugzeug», erzählt er. Via Toronto schaffte er es in einem 48-Stunden-Nonstop-Trip nach Zürich. In seiner Heimat fragt er sich jetzt: «Ist es in der Schweiz wirklich besser als im vom Corona vergleichsweise verschonten Peru?»

Der Fotograf Philipp Rohner rettete sich noch auf einen der letzten Flüge aus Peru in die Schweiz. Foto: PD

Für ein Westschweizer Ehepaar endete eine Karibik-Kreuzfahrtin einem italienischen Ambulanzflugzeug. Kurz nach der Abfahrt in Guadeloupe wurde bei einem Passagier und einem Crewmitglied das Coronavirus diagnostiziert. Keine der Trauminseln liess das Schiff mehr anlegen. An Bord kam es zu Schlägereien. Der Kapitän blieb ein Phantom. Schliesslich durften die Passagiere, selbst kranke, in Guadeloupe von Bord. Von da wurden die Romands im Spitaljet nach Paris ausgeflogen. Am Montag erreichten sie Basel-Mühlhausen – vom Karibiktrip völlig ausgelaugt.

Chaos am Check-in-Schalter

Derweil sitzen noch immer Tausende irgendwo auf der Welt fest. In Südamerika, sagen Branchenkenner, sei es zurzeit sehr kompliziert. Dasselbe gilt für Marokko, das in den letzten Jahren auch wegen der Schweizer zur boomenden Tourismusdestination geworden ist. Am Flughafen Marrakesch, der ebenfalls seine Schliessung ankündigte, halten sich Hunderte Schweizer auf. Sie erlebten chaotische Szenen.

Aufgebrachte Passagiere begannen beim Check-in zu rebellieren und forderten lautstark ihre Rückkehr. Dies beobachtete M. B. Der Basler war mit zehn Kollegen im Atlas auf einer Velotour. Am Flughafen waren sie nur kurz. «Als wir das Chaos sahen, sind wir gleich wieder zurück in die Stadt und haben uns dort ein Hotel gesucht», sagt er.

«Diese Krisensituation ist dramatisch und beispiellos.»Walter Kunz, Schweizer Reise-Verband

Seither versuchen sie per Telefon und Freunden in der Schweiz die Heimreise zu organisieren, irgendwie. Auf einer Fähre über Spanien in die Schweiz zu gelangen, ist mittlerweile unmöglich. Während sie zusehen mussten, wie Leidensgenossen aus Holland oder Österreich ausgeflogen wurden, blieben sie im marokkanischen Hotel. Von den Schweizer Behörden hörten sie nichts mehr.