Beim Kampfjet-Kauf zeichnet sich eine Einigung ab

Faktisch handelt es sich aber um eine Art Industriesubvention, die jede Rüstungsbeschaffung verteuert – je nach Quelle um 2 bis 20 Prozent. Sicher ist: Je mehr Offsets, desto weniger Jets können gekauft werden. Der Bundesrat hatte daher einen Offset-Anteil von 60 Prozent vorgeschlagen. 20 Prozent sollten direkt im Zusammenhang mit den Kampfjets vergeben werden, 40 Prozent in der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie.

Rüstungsfremde Industrien

Der Nationalrat war ihm gefolgt, der Ständerat beharrte aber auf 80 Prozent, wobei die zusätzlichen 20 Prozent des Vertragsvolumens in völlig rüstungsfremden Industrien kompensiert werden sollten. Der Kompromiss der Einigungskonferenz sieht nun 60 Prozent vor. Die Liste der Industrien, die ebenfalls zum Handkuss kommen sollen, steht aber trotzdem im Planungsbeschluss.

Warum das Rüstungsgeschäft durch Aufträge an die Uhrenindustrie, Waggonbauer, die Chemie oder Plastikfabrikanten verteuert werden soll, wurde im Ständerat nicht mehr diskutiert. In den vorangehenden Debatten war es jeweils um die Berücksichtigung der Landesteile gekommen. Die Westschweiz befürchtete, zu kurz zu kommen, weil es dort nur wenig Rüstungs- und Sicherheitsindustrie gibt.

Aus diesem Grund hatten die Räte einen regionalen Verteilschlüssel in die Vorlage geschrieben: 65 Prozent der Kompensationsgeschäfte sollen in die Deutschschweiz vergeben werden, 30 Prozent in die Westschweiz und 5 Prozent in die italienischsprachige Schweiz. Verteidigungsministerin Viola Amherd appellierte jeweils vergeblich, dass es um die Sicherheit der Bevölkerung und nicht um Regionalpolitik gehe.

Vier Flugzeuge in der engeren Auswahl

Nun muss noch der Nationalrat über den Antrag der Einigungskonferenz entscheiden. Einig sind sich die Räte bereits über den Kern des Planungsbeschlusses. Mit diesem wird der Bundesrat beauftragt, Kampfjets für höchstens 6 Milliarden Franken zu kaufen. Welches Kampfflugzeug gekauft wird, entscheidet der Bundesrat.