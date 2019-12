Bedenklich, dass die Schweiz diese Einladung benötigt

Damit konnte die Schweiz nicht ­rechnen. Der König von Saudiarabien hat sie zum nächsten Gipfel der G-20-Staaten in Riad eingeladen. Dort sitzen die wichtigsten Wirtschaftsmächte zusammen, um weltweite Reformen aufzugleisen.

Für die Schweiz ist die Einladung Gold wert. Angestrebt hatte Bern nur eine Teilnahme am Treffen der Finanz­minister und Notenbanker. Selbst die war aber in der Schwebe, weil der Bund Kriegsmateriallieferungen an Saudiarabien blockiert hatte. Nun wird die Schweiz sogar am Gipfel der Staats- und Regierungschefs teilnehmen und zu allen Vorbereitungstreffen einge­laden. Das ist wichtig, weil die G-20 in Riad Eckwerte einer grossen Steuerreform beraten will. In Zukunft sollen Konzerne nicht nur in ihrem Sitzstaat, sondern auch in Absatzländern Unternehmenssteuern zahlen, Bund und Kantone rechnen mit Steuerausfällen in Milliardenhöhe.