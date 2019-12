Anti-Rassismus-Strafnorm wird nur selten angewendet

2015 schliesslich war das Jahr der aufkommenden Hassreden in den Social-Media-Kanälen. Über die Hälfte der 56 Fälle betreffen Einträge auf Facebook, Youtube, in Kommentarforen oder Blogs. «Hatespeech kam ab 2015 auch in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden», sagt Alma Wiecken. Das Thema Flüchtlinge und der wieder aufflammende Palästina-Israel-Konflikt hätten diese Tendenz wohl noch zusätzlich angeheizt.

Insgesamt beschränkten sich die Urteile zur Anti-Rassismus-Strafnorm auf einen Bruchteil aller Strafurteile, sagt Alma Wiecken. Zwischen 1 und 51 Personen wurden jährlich wegen Verstoss gegen die Strafnorm verurteilt, in anderen Bereichen seien es Tausende. «Allein wegen Beschimpfung nach Strafgesetzartikel 177 gab es vergangenes Jahr 3296 Verurteilungen.»

Wie sich die Zahl der Rechtsfälle entwickelt, wenn Homosexuelle mitgeschützt sind, darüber gibt es keine Prognosen. Die Staatsanwaltschaften mehrerer Kantone machen auf Anfrage keine Einschätzung – auch Alma Wiecken lehnt dies ab. Ein Schluss ergibt sich einzig aufgrund der bisherigen Erfahrungen: Anti-Rassismus-Urteile würden wohl weiterhin eine Randnotiz bleiben in der Statistik.