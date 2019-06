Alpenschützer wollen Lastwagenverkehr verbieten

Wiederholt sich die Geschichte? «Geht es im Bundesrat und Parlament jetzt nicht rasch genug vorwärts, werden wir das Heft selber in die Hand nehmen», sagt Jon Pult, Präsident der Alpeninitiative und SP-Politiker. Der Verein erwägt, eine Volksinitiative zu lancieren mit dem Ziel, den Güterverkehr CO 2 -frei zu machen. Ende Monat will der Vorstand das weitere Vorgehen diskutieren.