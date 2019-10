Wir sind weder links noch rechts

Was auf der Politbühne angekommen ist, muss nun den Weg in den Alltag und somit in die Arbeit finden. Für den «Strike for Future» am 15. Mai hat vor rund einer Woche eine Pressekonferenz stattgefunden. Dabei wurde die geplante Zusammenarbeit mit der arbeitenden Bevölkerung vorgestellt.

Die Zusammenarbeit mit dem Klimastreik funktioniert nach dem Prinzip des «One-Side Support», welches an nationalen Treffen wie folgt festgelegt wurde: «Wir arbeiten mit Gruppierungen zu spezifischen Projekten zusammen, wenn sie mindestens eine unserer drei Forderungen (nationaler Klimanotstand, netto null Treibhausgas-Emissionen bis 2030 und Klimagerechtigkeit) öffentlich unterstützen und dabei den anderen Forderungen nicht widersprechen oder wenn sie noch stärkere vertreten.»

Der Klimastreik bliebt unabhängig

In diesem Kontext wurden auch die Gewerkschaften kontaktiert. Doch auch der Berner Bauernverband, verschiedene Kirchgemeinden und Unternehmen haben Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Aber der Klimastreik bleibt unabhängig und lässt sich von niemandem vereinnahmen. Ganz im Gegenteil: Wir rufen alle dazu auf, Teil dieses gemeinsamen Aktionstages zu werden!

Auch «Workers for Future» – eine vom Klimastreik unabhängige Bewegung – beteiligt sich am Streik vom 15. Mai. Sie unterstützt alle Forderungen des Klimastreiks, erweitert diese aber um soziale und betriebliche Anliegen. Nur so ist ein Streik für Arbeitende nach Schweizer Recht erst möglich. Mit der Teilnahme von «Workers for Future» findet eine gemeinsame Diskussion statt, bei der auch die Gewerkschaften ihre Prioritäten überdenken müssen.

Wie das Klima mit sozialen Fragen zusammenhängt, ist eine Diskussion, die schon lange geführt wird, und entspricht keiner Programmänderung. Die Forderung nach «Klimagerechtigkeit» ist bereits im Februar im nationalen Konsens angenommen worden. Es darf nicht sein, dass die Klimakrise auf Kosten der sozial Schwächeren gelöst wird.