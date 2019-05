«Wir müssen Spione aus Russland stoppen»

Mit welchen Ergebnissen?

Dieselben Hacker waren beispielsweise auch in Malaysia gewesen, als die Behörden dort den Fall des Flugzeugs untersuchten, das 2014 über der Ukraine abgeschossen worden war. Ihre Anwesenheit an diesen und anderen Orten war kein Zufall, denn sie waren zwei russische Nachrichtendienstler, die Teil einer speziellen Cybereinheit waren. Als dieselben Agenten vor rund einem Jahr in die Schweiz unterwegs waren, konnten sie auch dank Erkenntnissen des NDB in Den Haag gestoppt werden. Amerikaner und Briten würdigten daraufhin den Schweizer Nachrichtendienst, was eine Ausnahme darstellt. Die Ausnahme ist, dass es öffentlich wird. Ich war gezwungen zu kommunizieren, weil die Holländer die Sache publik machen wollten. Sie waren auf Spionagegeräte gestossen, die für eine Geheimoperation gegen das Spiezer Labor verwendet werden sollten.

Sie sind später nach Russland gereist. Wie haben Ihre russischen Amtskollegen darauf reagiert, dass der Fall publik gemacht wurde?

Sie haben es vielleicht nicht geschätzt, aber sie verstehen, dass einige Dienste transparenter kommunizieren als in der Vergangenheit. Beziehungen zwischen Nachrichtendiensten überdauern. Selbst in schlimmsten Zeiten bleibt man miteinander in Kontakt.

Auch die beiden Hauptverdächtigen beim Anschlag auf den Doppelagenten Sergei Skripal hielten sich vor dem Attentat in England mehrfach in Genf auf. Haben die Operationen gegen russische Spione viele ihrer Ressourcen beansprucht? Oder anders gefragt: Wie viele der 170 bewilligten Überwachungsmassnahmen betrafen 2018 die Russen?

Man muss dazu wissen, dass sich solche Aktionen nicht zwingend nur gegen staatliche Spionage richtet. Doch der am Anfang erwähnte Vorfall war tatsächlich eine Priorität. Ich musste dafür Ressourcen aus anderen Bereichen abziehen.

«Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird es bald keine Schweizer mehr in unserer Botschaft in Moskau geben.»

Hat die Tatsache, dass die Sache öffentlich wurde, die russische Spionage in der Schweiz gestoppt?

Natürlich nicht. Schauen Sie: Russland entwickelt sich wieder zu einer einflussreichen Militärmacht und setzt jene Mittel ein, die es dafür benötigt. Präsident Putin hat seine Regierung und seine Geheimdienste umstrukturiert, um seine Streitkräfte aufzurichten. Zu diesem Zweck nutzt Russland auch Spionage, Beeinflussungsoperationen, Propaganda. Wenn es dies in der Schweiz tut und der NDB davon erfährt, muss man der Sache ein Ende setzen.

In Ihrem Lagebericht schreiben Sie, dass die Russen anhaltend aggressive Aktivitäten betreiben und alle drei russischen Geheimdienste in unserem Land eine Präsenz unterhalten. Muss man diese Präsenz akzeptieren?

Dabei handelt es sich um Diplomaten, die offiziell akkreditiert sind und diplomatischen Schutz geniessen. Auch hier muss es aufhören, dass man denkt, wir seien naiv. Wenn wir es mit einem GRU-Oberst zu tun bekommen, der aus Deutschland ausgewiesen wurde und kurz darauf in die Schweiz akkreditiert werden soll, funktioniert das nicht.