Wind reisst Bahnwagen aus den Schienen

Bei der Entgleisung eines Bahnwagens an der Lenk im Berner Oberland sind am Mittwoch acht Personen verletzt worden, die meisten davon leicht. Das teilte die Kantonspolizei Bern mit. Die Rega, mehrere Krankenwagen und Polizei stünden im Einsatz.

Bilder zeigen einen Bahnwagen, der auf der Seite neben den Gleisen liegt. «Der Triebwagen ist kurz nach der Station Boden entgleist», erklärt ein Leser-Reporter.

Der Einsatz war am Nachmittag noch im Gang. Nach Informationen des Lenker Gemeindepräsidenten René Müller entgleiste der Bahnwagen der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) wegen einer Windböe. Der Unfall sei relativ glimpflich verlaufen, sagte Müller.

Bundesrat Schneider-Ammann in der Region

An der Lenk hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Mittwochnachmittag das 77. Jugendskilager eröffnet. Wegen böenartigen Winden und starken Regenschauern ging die Feier für einmal nicht unter freiem Himmel, sondern in der Mehrzweckhalle über die Bühne. Der Stimmung der 600 Jugendlichen und 150 freiwilligen Helfern tat das keinen Abbruch.

Schneider-Ammann freute sich in seiner kurzen Begrüssung, dass der Wintersturm Burglind niemanden an der Anreise gehindert habe. Mit dem Juskila werde ein erfolgreiches Projekt weitergeführt, betonte er. Die Schneesportwoche im Simmental stehe für Toleranz und für den Willen zur Verständigung. Ausserdem suche Swiss Ski neue Champions, die man auf diesem Wege entdecken könnte. Das Juskila wird seit 1941 durchgeführt. Das Interesse ist gross, die Teilnehmenden aus der Schweiz und dem Ausland werden jeweils per Los bestimmt. (woz/SDA)