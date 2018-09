Widerspruch im Streit um schwarze Listen

Der Volksmund nennt sie «schwarze Listen», der offizielle Name ist netter: «Listen säumiger Prämienzahler». Die Kantone können seit 2012 solche Listen für Personen führen, die ihre Prämien trotz Betreibung nicht bezahlen. An ihrer Stelle übernehmen die Kantone 85 Prozent der Prämien. Die Liste dient als Druckmittel: Wer darauf figuriert, hat nur noch Anrecht auf Notfallbehandlungen. Neun Kantone haben solche Listen eingeführt (TG, SO, SH, GR, SG, AG, LU, ZG, TI). Doch nun hat der Wind gedreht. Die Kritik häuft sich. Im Frühling wurde bekannt, dass 2017 in Chur ein HIV-positiver Mann starb, nachdem die Krankenkasse die Bezahlung eines Medikaments verweigert hatte, da er auf der Liste war.

Gestern waren die Listen ein Thema im Nationalrat: Er verlangt, dass die Kantone genauer definieren, auf welche Behandlungen gelistete Personen Anrecht haben. Auslöser war neben dem Bündner Fall ein Rechtsstreit in St. Gallen, wo eine Krankenkasse eine Geburt nicht bezahlen wollte, da die Frau auf der Liste war. Das Gericht gab der Frau recht und definierte den Notfall umfassender als manche Krankenkassen. Aus Sicht der Richter liegt immer dann ein Notfall vor, wenn jemand nach medizinischem Ermessen dringend Hilfe braucht. Doch auch so sind viele Leistungen, die Grundversicherte frei beanspruchen können, nicht mehr zugänglich. Offen bleibt, warum in dieser zentralen Frage nicht der Bund eine einheitliche Definition für das ganze Land festlegt.

Deutschland ist strenger

So oder so bleibt das Thema akut. Hängig ist ein Vorstoss von SP-Nationalrat und Arzt Angelo Barrile, der die schwarzen Listen kurzerhand verbieten will. Er kann auf eine wachsende Skepsis bauen. Nach Bekanntwerden des Todesfalls in Chur hat die Bündner Regierung die Liste flugs abgeschafft. Der Solothurner Kantonsrat fällte im Juli denselben Entscheid. Auch die Regierungen von St. Gallen und Schaffhausen möchten diesen Weg gehen. Somit sind es vielleicht bald nur noch fünf Kantone mit schwarzen Listen.

Es gibt aber auch Stimmen gegen den Trend, allen voran den Thurgauer Gesundheitsdirektor Jakob Stark (SVP). In einem NZZ-Gastbeitrag nennt er ein Argument, das aufhorchen lässt: Zwei Drittel der Personen auf der Thurgauer Liste haben keinen Anspruch auf Prämienverbilligung. Auf Nachfrage präzisiert Stark, eine Zählung letzten Herbst habe ergeben, dass von 6944 Personen auf der Liste nur 1663 oder 24 Prozent eine Zusprache für eine Prämienverbilligung hatten. Seine Formulierung mit zwei Dritteln war somit vorsichtig gewählt. Genau genommen waren es sogar drei Viertel, deren Finanzlage nicht so schlecht ist, dass sie Anrecht auf Prämienzuschüsse haben.

Bezüger von Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen setzen die Kantone ohnehin nicht auf die Liste, da deren Prämien der Staat bezahlt. Daraus folgert Stark: «Es gibt mehr Personen, die nicht zahlen wollen, als solche, die nicht zahlen können.» Stark argumentiert, wer die Listen nun einfach wieder abschaffe, mache es sich zu einfach. «Erhalten säumige Zahler weiterhin unbeschränkt Leistungen des Gesundheitswesens, werden sie in ihrem Verhalten bestärkt.» Er warnt, die Solidarität werde untergraben. Stark verweist auf Deutschland: Wer dort die Prämien drei Monate lang nicht bezahle, erhalte nur noch Notfallbehandlungen, deren Umfang bundesweit einheitlich sei.

Die Liste allein reicht nicht

Allerdings ist der Thurgau ein Spezialfall: Er ergänzt die schwarze Liste mit Instrumenten zur Unterstützung der säumigen Zahler. Die Gemeinden sollen mit diesen Kontakt aufnehmen und Lösungen suchen. Das scheint zu wirken, jedenfalls muss der Thurgau vergleichsweise wenig für nicht bezahlte Prämien bezahlen. Die meisten anderen Kantone mit schwarzen Listen kennen keine solchen Instrumente, die Aargauer Regierung jedoch will diese nun ebenfalls etablieren. Insgesamt haben die Kantone letztes Jahr 360 Millionen Franken für nicht bezahlte Prämien ausgegeben.

(Redaktion Tamedia)