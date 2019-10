Wer bei den Grünen für die Rytz-Nachfolge infrage kommt

So fragt sich: Dürfte es nach acht Jahren auch wieder ein Mann sein? «Es wäre schön, wenn wir wieder eine Frau als Präsidentin hätten», sagt Nationalrätin Sibel Arslan. Zwingend sei das aus ihrer Sicht aber nicht. Nicht nur die Grünen, auch andere Parteien stünden in der Pflicht, auf ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter zu achten.

Auch die Genfer Nationalrätin Liza Mazzone sagt, ein Mann als Präsident sei nicht ausgeschlossen. Schliesslich sind den Grünen bisher gleich viele Frauen wie Männer vorgestanden, es sei Teil ihrer Geschichte, dass beide Geschlechter gleichermassen berücksichtigt werden. Die Grünen stellten 1985 mit Monica Zingg gar die erste Parteipräsidentin der Schweiz.

Aber: Falls ein Mann Parteipräsident würde, wäre es für Lisa Mazzone zwingend, dass der Bundeshausfraktion eine Frau vorstünde. Zurzeit ist der Zürcher Balthasar Glättli deren Präsident. Nach der Gesamterneuerungswahl des Parteipräsidiums am 28. März steht aber auch jene des Fraktionspräsidiums an.

Männer in der Minderheit

So sind die Grünen allen anderen Parteien einen Schritt voraus. Während diese noch mehr oder weniger ernsthaft versuchen, den Frauenanteil zu erhöhen, müssen die Grünen bereits darauf achten, dass die Männer dieselben Chancen haben wie die Frauen: Von den mittlerweile 28 Mitgliedern der grünen Fraktion sind 17 Frauen und 11 Männer . Ebenfalls 17 Mitglieder sind neu hinzugekommen.

Grünen-Parteipräsidentin Regula Rytz tritt ab, Fraktionspräsident Balthasar Glättli zeigt Interesse an ihrer Nachfolge. Foto: Keystone

Das Geschlecht ist allerdings nicht das einzige Kriterium. Gerade die Grünen, die an den letzten Wahlen in der Romandie stark zugelegt haben, müssen auch auf einen Ausgleich zwischen den Landesteilen achten. Von den sechs Vizepräsidenten kommen drei aus der Romandie, drei aus der Deutschschweiz. Drei sind Frauen und drei Männer. Am Ende, wenn sonst alles stimme, so sagt Balthasar Glättli, würden die Grünen aber das Geschlecht stärker gewichten als die Herkunft.