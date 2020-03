Wegen Coronavirus: Fifa-Prozess wird vertagt

Spielabbruch vor dem Anpfiff: Der Fifa-Prozess in Bellinzona ist auf den Mittwoch vertagt worden. Das Gericht gibt drei Beschuldigten, die mit Verweis auf ihre Gesundheit und den Corona-Virus von der Verhandlung fernblieben, die Möglichkeit, in zwei Tagen doch noch zu erscheinen. Eigentlich hätte das Verfahren rund um das Sommermärchen, der WM 2006 in Deutschland, heute Montag beginnen sollen.