Und plötzlich hat es gedonnert

Solche Bilder machen Angst. Ein Skifahrer bereitet sich bei prächtigem Winterwetter auf eine Abfahrt vor. Seine Go-Pro-Kamera am Helm filmt, wie er seine behandschuhten Hände durch die Bändel der Skistöcke steckt. Dann fährt er los. Der Blick auf die Skispitzen verrät: Die Piste ist nicht steil, der Schnee nicht allzu nass, das Tempo gemächlich. Am Pistenrand stehen Leute, auch Kinder sind unterwegs.

Plötzlich donnert es. Der Mann dreht den Kopf bergwärts. Hinter ihm sieht man eine Lawine auf ihn zurollen. Skifahrer stehen scheinbar bewegungslos in der Piste. Sie verschwinden im Schneestaub. Der Mann dreht den Kopf wieder talwärts, vor ihm und neben ihm fahren die Skifahrer jetzt den Berg hinab. Man hört Schreie. Wieder blickt der Mann nach hinten. Kommt sie wirklich? Der Schneestaub ist nah, die Schneemassen zum Glück noch nicht. Der Mann beschleunigt, flieht.

Das Video hat ein Skifahrer gedreht, der am Dienstag um 14.30 Uhr von der Bergstation Plaine-Morte in Crans-Montana VS auf der Kandahar-Piste zu einer Talfahrt aufbrach. Er entging der Lawine um wenige Meter. Vier Personen hatten dieses Glück nicht und wurden verschüttet.

Ein Nothelfer konnte schwer verletzt geborgen werden, erlag dann aber seinen Verletzungen, wie die Walliser Kantonspolizei gestern mitteilte. Der 34-jährige Franzose, verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern, hatte auf der Piste angehalten, um einem verletzten Skifahrer Erste Hilfe zu leisten. Er hatte seine Ski abgeschnallt, um sich um den Verletzten zu kümmern. Als die Lawine kam, konnte der Helfer nicht fliehen, sie erfasste ihn. Der verletzte Skifahrer überlebte das Unglück, der Helfer nicht.

Konzentriert bis tief in die Nacht

Nicolas Masserey ist Leiter der örtlichen Skischule und selbst in Crans-Montana aufgewachsen. Im Skigebiet kennt er jede Kuppe. Er könne sich an keinen ähnlich schweren Lawinenniedergang erinnern, sagt er. Menschen seien seit vielen Jahren nicht mehr verschüttet worden.

Als die Bergbahnen am Dienstagnachmittag den Notruf absetzten, eilte Masserey wie alle Skilehrer sofort zum Unglücksort. Das ist im Notfalldispositiv so vorgesehen. Bis tief in die Nacht hinein suchten die Skilehrer zusammen mit Spezialisten der regionalen Rettungskolonne, Samaritern, Soldaten der Armee und einigen wenigen Privaten nach Verschütteten. Auch Lawinensuchhunde wurden eingesetzt. Von Helikop­tern aus versuchten Fachleute, mit hochsensiblen Apparaten im Schnee Handysignale zu orten. Zuerst hiess es, zehn bis zwölf Personen seien verschüttet. «In Situationen wie diesen herrscht unter den Helfern höchste Konzentration, uneingeschränkte Solidarität», sagt Masserey. Es seien alles Profis. Man versuche, so rasch und zugleich präzise wie möglich zu arbeiten. Meter für Meter schafften sich die Helfer mit ihren Sonden durch den Schnee.

Nach einem Autounfall wird auch weitergefahren

Irgendwann in den Nachtstunden gaben die Behörden Entwarnung. Es würden keine Personen vermisst. Auch über die eingerichtete Notrufnummer sei keine Meldung eingegangen. Doch für Nicolas Masserey ist klar: Ein Restrisiko bleibt, dass doch noch Personen unter dem Schnee sind. Ein Paar aus dem Ausland etwa, das allein in Crans-Montana war und das niemand gleich als vermisst meldet. «Man kann sich nie sicher sein.»

Den Schnee der Lawine beschreibt Rettungshelfer Masserey als «nass und äusserst kompakt». In veritablen Blöcken sei er da gelegen. Auf der Filmaufnahme des Skifahrers sieht alles noch ganz anders aus, Masserey wundert sich über den Schneestaub. «Man denkt ­sofort an eine Neuschneelawine. Doch der Schnee war ja nass. Aber auch eine klassische Nassschneelawine war es sicher nicht.»

Dieses Rätsel müssen nun Experten lösen. Von einem aber ist der Walliser Skischulleiter überzeugt: «Unser Skigebiet ist sicher. Dieses Ereignis war ausserordentlich.» Eine Autofahrt von Zürich nach Crans-Montana sei immer noch gefährlicher, als die Kandahar-Piste hinabzufahren. Die Leute, sagt Masserey, sollten Vertrauen haben und ruhig wieder Ski fahren kommen, auch wenn ein Berg letztlich immer ein Berg bleibe. Wer einen Autounfall passiere, fahre danach ja auch weiter.

Und das Weltcuprennen?

Das Gebiet, in dem die Lawine niederging, blieb gestern gesperrt. Und auch die Gondelbahn fuhr nicht. Auf der Anzeigetafel in der Talstation leuchteten an den entsprechenden Stellen rote Kreuze. Eine Staatsanwältin sowie Lawinenexperten überflogen die Stelle in einem Helikopter. Die Unfalluntersuchung läuft. Von ihrem Ausgang hängen allfällige strafrechtliche Konsequenzen und dann auch Schadenersatzforderungen ab. Bei zwei früheren Lawinenunglücken auf freigegebenen Pisten im Wallis wurden einmal der Direktor der Bergbahn und einmal der Pistenchef verurteilt. Gestern wollte bei den Bergbahnen in Crans-Montana niemand zum Unglückshergang Auskunft geben. Eine Mitarbeiterin sagte, derzeit informiere nur die Polizei.

Fragen stellen sich einige. Warum war die Kandahar-Piste am Sonntag und Montag ab Mittag gesperrt? Ist die Information korrekt, wonach am Montag im Gebiet künstlich Lawinen ausgelöst wurden, um Schneerutsche zu verhindern? Zudem scheinen die Bergbahnen die Lawinengefährlichkeit am Dienstag herabgestuft zu haben. Die Gondelbahn zum Start der Kandahar-Piste soll zudem um 14 Uhr, kurz vor dem Unglück, abgestellt worden sein. Die Piste wäre ab 15 Uhr gesperrt gewesen und geräumt worden. Die Polizei wollte zu all diesen Informationen nicht Stellung nehmen.

Die Tausende Feriengäste in Crans-Montana waren gestern damit beschäftigt, die Geschehnisse einzuordnen. Die Lawine schien die wenigsten davon abzuhalten, weiter mit der Gondel ins Skigebiet zu fahren. Viele sind auch für die Ski-Weltcuprennen vom kommenden Wochenende angereist, um die Skistars an der Eröffnungszeremonie zu erleben und am Konzert der jungen Zillertaler zu feiern. Die Rennfahrer hätten nichts zu befürchten, heisst es in Crans-Montana. Die Rennstrecken befänden sich an einem völlig anderen Ort als die Kandahar-Piste. Alles sicher.

