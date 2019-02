Umgingen Syrer mit Basler Firma EU-Sanktionen?

Der Brenntag-Chemiekonzern aus Deutschland hat über seine gleichnamige Tochtergesellschaft in Basel zwei Substanzen nach Syrien exportiert, die sowohl für die Arzneimittelherstellung als auch für die Produktion von Chemiewaffen geeignet sind. Über die Transaktionen mit diesen Dual-Use-Stoffen haben die «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» zuerst berichtet. Bei der Tochtergesellschaft handelt es sich um die Nachfolgerin der Schweizerhall Chemie AG, die seit 2006 zum Brenntag-Konzern gehört.

Brenntag legt Wert auf die Feststellung, dass die Ausfuhr von rund 5 Tonnen Isopropanol und 280 Kilogramm Diethylamin im Jahr 2014 nicht gegen damals gültige schweizerische Bestimmungen verstossen habe. Das bestätigt auch das für die Exportkontrolle zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft.

Nach heutigem Wissensstand stellt sich aber die Frage, ob mit der Lieferung nicht das EU-Sanktionsregime gegenüber Syrien umgangen wurde. Es steht nämlich fest, dass Brenntag die Substanzen nicht in der Schweiz produziert und anschliessend exportiert hat. Die Stoffe waren vielmehr zuerst aus der EU in die Schweiz eingeführt worden, bevor sie Brenntag nach Syrien lieferte. Das Diethylamin stammte aus Belgien und das Isopropanol aus Deutschland. Dies belegen Dokumente, die dieser Zeitung vorliegen.

Für Voltaren, für Kampfstoff

Schon 2012, also lange vor dem fraglichen Syrien-Geschäft, erliess die EU eine Richtlinie, mit der die Ausfuhr von hochkonzentriertem Diethylamin nach Syrien einer Bewilligungspflicht unterstellt wurde. Denn Diethylamin ist nicht nur ein Ausgangsstoff für Voltaren und ähnliche Schmerzmittel, sondern auch für die Nervenkampfstoffe VX und Tabun.

Die Rechnungen über die Lieferung von fünf Tonnen Isopropanol der Firma Brenntag wurde von der Basler Handelskammer abgestempelt.

Nach Ansicht der Schweizer Behörden wurden die 280 Kilogramm in Syrien von der Pharmafirma MPI, einer Lizenznehmerin der Basler Novartis, für die Produktion eines Schmerzgels auf Voltaren-Basis aufgebraucht. Das ist gut möglich, für die Frage der Sanktionsumgehung aber unerheblich. Weil das Diethylamin in Belgien hergestellt wurde, hätte vor einem direkten Export nach Syrien in jedem Fall eine Bewilligung eingeholt werden müssen. Faktisch wurde diese Pflicht umgangen, indem der Ausgangsstoff zuerst in die Schweiz verbracht und erst dann ins Kriegsgebiet ausgeführt wurde.

Bern hat eine vergleichbare Bestimmung erst im Juni 2018 eingeführt. Der Bundesrat liess damals sogar explizit mitteilen, dass er mit dem Nachvollzug der EU-Regeln genau solche Umgehungsgeschäfte verhindern wolle. Zur Frage, wann genau und von wem die beiden Substanzen in die Schweiz eingeführt wurden, wollte Brenntag nicht Stellung nehmen.

Laut Daten der Zollverwaltung, die bis ins Jahr 2005 zurückreichen, hat Syrien vor dem Brenntag-Geschäft noch gar nie Diethylamin in der Schweiz eingekauft. Das verstärkt den Verdacht, dass die Pharmafirma MPI mit der Bestellung in der Schweiz die EU-Sanktionen umgehen wollte.

Untersuchung gefordert

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Isopropanol, einer Alkoholart, die ein unverzichtbarer Ausgangsstoff bei der Herstellung des Nervenkampfstoffes Sarin ist. Im Juli 2013 unterstellte die EU auch Exporte von hochkonzentriertem Isopropanol nach Syrien einer Bewilligungspflicht. Die von Brenntag gelieferte Substanz wurde aber erst im August 2013, also nach Erlass der Bestimmungen, in Deutschland hergestellt. Auch hier könnte also ein Umgehungsgeschäft über die Schweiz vorliegen.

Assads Cousin Rami Makhlouf war ein Geschäftspartner des MPI-Chefs.

Zum letzten Mal hatte Syrien im Jahr 2005 Isopropanol in der Schweiz eingekauft, und zwar etwa vier Tonnen. Während es also offenbar rund neun Jahre lang kein Interesse gab, sich diese Alkoholart in der Schweiz zu beschaffen, gelangten die Syrer ausgerechnet nach Erlass der EU-Richtlinie im Sommer 2013 an eine deutsche Chemiefiliale im Nicht-EU-Land Schweiz, um sich mit den Dual-Use-Stoffen einzudecken.

Drei Nichtregierungsorganisationen, darunter die Genfer Trial International, fordern nun eine lückenlose Aufklärung der Ereignisse. Hintergrund ist die kürzlich erfolgte Verurteilung von Firmen und Managern in Belgien. Diese hatten ab 2014 illegal Isopropanol nach Syrien geliefert.

(Redaktion Tamedia)