Über 22 Millionen Franken für die Schützen – und das Jahr für Jahr

Daten weitergegeben

Frei hat sich auch nach den Bedingungen für die Weitergabe von Adressdaten beim Bundesrat erkundigt und fragt kritisch: «Lässt sich die Weitergabe privater Adressen an private Vereinigungen zum Zweck der Mitglieder- und Abonnentenwerbung heute noch rechtfertigen?» Eine solche Weitergabe sei bis anhin so üblich gewesen, betont der Bundesrat. Die Angehörigen der Armee könnten ja jederzeit schriftlich bei der Gruppe Verteidigung die Datenbekanntgabe an militärische Vereinigungen und Schiessvereine sperren lassen.

Nur dürften das die wenigsten Armeeangehörigen wissen, genau so wenig wie der Umstand, dass ihre Daten noch viel breiter gestreut werden. So haben laut Bundesrat in den letzten fünf Jahren eine ganze Reihe von Organisationen solche Datensätze erhalten: vom Ad-hoc-Militärspiel Kanton Bern über den Militärmotorverein Zürich Oberland bis hin zur Schützengesellschaft Obererlinsbach. Und selbstverständlich die Schweizerische Offiziersgesellschaft: Diese bekommt die Adressdaten aller neu brevetierten Offiziere ein- bis zweimal pro Jahr.