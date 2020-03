Swiss bricht der wichtigste Langstreckenmarkt weg

Diese Planung ist nun wohl hinfällig. Donald Trump hat bekannt gegeben, dass Reisende, die sich 14 Tage vor der geplanten Ankunft im Schengen-Raum befunden haben, ab Freitag für die nächsten 30 Tage nicht mehr ins Land dürfen. Zum Schengen-Raum gehört auch die Schweiz. Swiss und die Lufthansa-Gruppe erklären, man bewerte gerade die Lage. Doch es liegt nahe, dass die Kapazitäten im besten Fall heruntergefahren, wenn nicht sogar ganz eingestampft werden.

Erstflug nach Washington D.C. abgesagt

Den Erstflug der Swiss nach Washington D.C., der eigentlich für den 29. März geplant war, hat die Airline bereits «auf einen späteren Zeitpunkt» verschoben. Ursprünglich wollte sie die Hauptstadt täglich anfliegen.

Die Massnahmen der USA dürften die Swiss und die ganze Lufthansa-Gruppe ins Mark treffen. Bereits die vorübergehende Streichung der Flüge nach China war ein Einschnitt, geschweige denn die Reduktion der Kapazität auf allen Strecken um bis zu 50 Prozent. Ein Vergleich zeigt, wie wichtig USA-Strecken sind: 13 Ziele bedient die Swiss im Land, mehr als in irgendeiner anderen Überseedestination. Auf Platz zwei liegt Kanada mit vier Zielen. Die Lufthansa-Gruppe fliegt täglich so oft in die USA wie wöchentlich – in normalen Zeiten – nach China.