Sollen die Kinder noch auf den Spielplatz?

Am Schluss sind es banale Fragen, die einen in den Zeiten von Corona zur Verzweiflung bringen. Als Eltern zumal. Können die Kinder ihre Freunde im Haus noch sehen? Sollen sie noch auf die Strasse? In den Park zum Fussball? Mit den Kindern aus dem Haus auf dem Trottinett rund um den Block? Und ist es in Ordnung, wenn sie während des Homeoffice vom Nachbarn gehütet werden?