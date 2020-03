So stark wird das Schweizer ÖV-Angebot eingeschränkt

Die SBB, Postauto und das Bundesamt für Verkehr haben deshalb beschlossen, den ÖV ab kommendem Donnerstag schrittweise zu reduzieren. «Eine so tiefgreifende Fahrplananpassung innert weniger Tage hat es noch nie gegeben», schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Grundversorgung sei gewährleistet, es werde jedoch zu Ausfällen, Verspätungen und Anschlussbrüchen kommen.

Diese Verbindungen werden gestrichen:

Zusätzliche S-Bahnen in den Hauptverkehrszeiten

Spätabendliche Verbindungen und das Nachtangebot an Wochenenden

Verbindung Zürich-München

Grenzüberschreitender Busverkehr (Fernbusse)

Railjet-Verkehr nach Österreich

Nightjet-Nachtverkehr

Rein touristische Linien ohne Erschliessungsfunktion, Extrafahrten und historische Fahrten

Verschiedene Angebote werden ersatzlos eingestellt. So streichen die Transportunternehmen zusätzliche S-Bahnen zu den Stosszeiten (6–9 sowie 16–19 Uhr). Weil rund um die Schweiz die Nachbarländer den Grenzverkehr einschränken, fallen die Züge nach München und Österreich aus sowie das gesamte Nightjet-Angebot, mit dem man über Nacht in 11 europäische Städte reisen konnte. Auch im Regional- und Fernverkehr gibt es an Wochenenden kein Nachtangebot mehr. Zudem werden spätabendliche Verbindungen unter der Woche gestrichen – mit Ausnahme der ersten und letzten Verbindungen des Tages, um Früh- und Spätdienste beispielsweise im Gesundheitswesen zu ermöglichen.

Neben diesen Ausfällen kommt es ab Donnerstag zu zahlreichen Einschränkungen. Die Züge und Busse des Regionalverkehrs, die heute im Viertelstundentakt verkehren, fahren neu im Halbstundentakt; diejenigen, die heute im Halbstundentakt verkehren, im Stundentakt. Dasselbe gilt für den Fernverkehr. Züge des internationalen Fernverkehrs fahren nur noch bis an die Grenze.

Diese Verbindungen werden eingeschränkt:

EC-Züge Richtung Italien enden in Chiasso und Brig

ICE-Züge Richtung Deutschland enden in Basel

Der EC Zürich–Stuttgart endet in Schaffhausen

TGV-Lyria-Züge enden in Basel und Genf

Grenzüberschreitende Regionalzüge wie etwa der Léman Express im Raum Genf werden im Halbstundentakt weiter verkehren, da sie eine wichtige Erschliessungsfunktion für grenznahe Ballungsräume haben. Bei allen anderen Verbindungen müssen die Reisenden für die Weiterfahrt ins Ausland an den Grenzbahnhöfen umsteigen. «Dabei können leider nicht alle Anschlüsse gewährleistet werden», schreiben die Schweizer ÖV-Betriebe. Billette von Reisenden, die ihren Anschluss verpassen, blieben aber uneingeschränkt gültig.

Als Massnahme zum Schutz ihres Personals verzichten die SBB ab sofort vollständig auf Catering in den Zügen. Der Speisewagen ist also geschlossen und es gibt keinen Service mehr am Platz. Auch Billettkontrollen werden stark reduziert. Zudem werden Reisende gebeten, vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren und ihre Tickets online zu kaufen. Reisezentren und Verkaufsstellen können bei tiefem Kundenaufkommen geschlossen werden.