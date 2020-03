So helfe ich meinem Körper gegen das Virus

Ohnmacht ist kein schönes Gefühl. Und ohnmächtig fühlen sich im Moment viele. Doch es gibt einiges, was man tun kann, um den Körper im Kampf gegen das Virus zu unterstützen.

Verschiedene Forscher geben Tipps, die weiter gehen als Social Distancing und Hände waschen, was beides sehr wichtig bleibt:

Atemwege und Rachenraum pflegen

Biologin Viola Vogel, Professorin an der ETH Zürich, rät in einem Blogeintrag zur «bewussten Pflege des Rachenraums» und dazu, «die Selbstreinigungskräfte der Atemwege zu unterstützen». In den Körper gelangt das Coronavirus über Tröpfcheninfektionen. Dann haftet es sich an die Schleimhäute im Mund-, Nasen- und Rachenraum. Dort versucht sich das Virus zu vermehren. Das braucht eine gewisse Zeit.