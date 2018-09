Man erkennt es am Zucken in seinen Fingern. An der Spannung, die aus seinem Gesicht weicht. An seinem Kopf, der sich wie ein Sekundenzeiger zu Beginn einer neuen Minute in kleinen, ruckartigen Bewegungen immer mehr in die Waagrechte neigt.

Man kann genau verfolgen, wie sie in ihm aufsteigt, die Müdigkeit. Aber oft, wenn man denkt, jetzt hat sie ihn übermannt, jetzt ist er eingeschlafen, einfach so, mitten in diesem offiziellen Termin, dann öffnet er ein Auge, wie eine Eule, schaut sein Gegenüber an und formuliert eine Frage, die absolut schlüssig ist und das Gespräch sachlich weiterführt.

Manchmal aber öffnet sich kein Auge. Manchmal döst Johann Schneider-Ammann (66) einfach weg.

«Eher behäbig»: Johann Schneider-Ammann schläft in Sitzungen manchmal ein. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Das ist jetzt das grosse Thema der Schweiz. «Der Wirtschaftsminister wirkt müde und nickt teilweise an Sitzungen ein», berichtete die «Schweiz am Wochenende» auf ihrer Titelseite. Zwei Quellen hätten einen solchen Vorfall an den Von-Wattenwyl-Gesprächen vom 4. September bestätigt, als der Bundesrat die Spitzen der grossen Parteien zum Gedankenaustausch traf. Gestern legte «Le Temps» nach. «Ist Schneider-Ammann am Ende seiner Kräfte?», fragte das bürgerliche Flaggschiff der Westschweizer Presse – ebenfalls auf seiner Titelseite. Gerade am Montag sei Schneider-Ammann während einem runden Tisch zum Thema Tourismus zweimal eingeschlafen.

In vielen Ländern würden solche Schlagzeilen für eine kleinere Panik sorgen, zumindest für Unruhe an den Finanzmärkten. Nicht bei uns.

Ihre Recherche über die Nickerchen würde «in Bern niemanden wirklich überraschen», stellten die Journalisten von «Le Temps» verwundert fest. Das sei «beunruhigend». Die «Schweiz am Wochenende» widmete sich derweil der Frage, ob es sich bei den Schlafattacken um Powernaps handle, die Schneider-Ammanns Leistungsfähigkeit letztlich steigerten. Denkbar sei auch «eine Art Inemuri», so werde das öffentliche Nickerchen in Japan genannt.

«Wir beobachten Schwächephasen»

Aber natürlich gibt es auch ernste Fragen: Ist Schneider-Ammann gesundheitlich angeschlagen oder nur erschöpft? Ist er dem Amt, das er seit acht Jahren bekleidet, noch gewachsen? Ist es gut für ihn, wenn er wie angekündigt bis Ende 2019 Bundesrat bleibt? Und vor allem: Ist es auch gut für die Schweiz?

Maya Graf, Nationalrätin der Grünen, sagt: «Wir beobachten seit zwei Jahren, dass Schneider-Ammann Schwächephasen hat, in denen es scheint, dass er die erforderlichen Leistungen für dieses Amt nicht mehr alle erbringen kann. Erstaunlich dabei ist, dass die FDP sich offenbar nicht in der Verantwortung sieht, eine Lösung zu finden.»

So wie Maya Graf äussern sich viele Parlamentarier – die meisten von ihnen wollen sich aber nicht mit Namen zitieren lassen. «Das Schlimmste für einen Politiker ist, wenn man beginnt, Mitleid mit ihm zu haben», sagt einer von ihnen. Ein anderer redet über Schneider-Ammann wie über einen Grossvater. Eigentlich noch rüstig. Mit guten Tagen, durchaus, an denen er auch geistig auf der Höhe ist. Aber dann gibt es eben auch noch die anderen Tage. Die schwierigen.

Ist es gut für ihn, wenn er bis 2019 Bundesrat bleibt? Ist es gut für die Schweiz?

Was gegen die These von Schneider-Ammanns plötzlicher Schwäche spricht: Schon 2016 titelte der Blick: «Sorge um Schneider-Ammann!» Der Berner FDP-Magistrat habe in einer Debatte «völlig lethargisch Sätze gestammelt», den Faden verloren und beunruhigte Ständeräte zurückgelassen. Einige Wochen später war Schneider-Ammann wieder bei Kräften und der Vorfall vergessen.

Ohnehin neigen Kritiker und Aussenstehende dazu, Schneider-Ammanns Eigenschaften als Schwächen, sogar als Krankheitssymptome zu deuten. Seine Behäbigkeit, seine rhetorische Grobmotorik, seine nicht stets auf maximale mediale Wirksamkeit getrimmten Auftritte: Im heutigen Polit- und Medienbetrieb wirkt er zuweilen wie ein Holzfäller unter Modellathleten. Trotzdem, oder gerade deshalb, erzielt er immer wieder beachtliche Erfolge.

Die Verwunderung der Amerikaner

«Johann Schneider-Ammann geht es gut», sagt sein Sprecher, Noé Blancpain. Der Bundesrat leiste einen enormen Einsatz. «Es ist normal, dass das intensive Programm ab und zu in Form von Müdigkeit Spuren hinterlässt.»

Exemplarisch dafür: Im Juli 2015 besuchte Schneider-Ammann ein Dinner in der Schweizer Botschaft in Washington. US-Politstars wie Joseph Patrick Kennedy III, der Enkel von Robert Kennedy, unterhielten die Gäste mit brillanten Ansprachen. Schneider-Ammann hingegen quälte sich erschöpft durch ein Manuskript. Später erkundigten sich amerikanische Gäste diskret, ob Bundesrat ein Amt sei, das einem auf Lebzeiten verliehen ist, wie Papst oder Richter am Supreme Court. Sprich: Ob Schneider-Ammann im Amt gefangen ist.

Dass der Wirtschaftsminister in den Tagen zuvor Dutzende Termine an der Westküste abgeklappert hatte, an Jetlag litt und sich ohnehin schwertut mit der gespreizten Steifheit von Botschaftsempfängen, das wussten die Senatoren nicht.

Alles nur ein CVP-Gerücht?

Für viele im Bundeshaus ist es kein Zufall, dass Schneider-Ammanns Gesundheit ausgerechnet jetzt wieder für Schlagzeilen sorgt. Manche rechnen mit einem baldigen Rücktritt von CVP-­Bundesrätin Doris Leuthard, womöglich bereits in dieser Session. Den Parteien, allen voran der CVP, käme ein Doppelrück­tritt von Leuthard und Schneider-Ammann zupass. Mit einer doppelten Vakanz wären CVP und FDP freier, was Herkunft und Geschlecht ihrer Kandidaten angeht: Schliesslich gilt als ausgemacht, dass die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter den Sitz von Schneider-Ammann übernimmt.

Im Politbetrieb wirkt er zuweilen wie ein Holzfäller unter Modellathleten.

Damit, so die Überlegung, wäre eine angemessene Vertretung der Frauen im Bundesrat bereits gesichert und die CVP vom Druck befreit, unbedingt eine weibliche Kandidatur zu präsentieren. Und darum, so lautet die beliebteste Verschwörungstheorie in der Wandelhalle, sei es wohl auch die CVP (insbesondere die CVP-Männer), die die Geschichte um die Nickerchen von Schneider-Ammann gestreut und forciert habe. Druck erhöhen, Abgang erzwingen. «Ich bin geehrt, wenn man mir so viel taktische Raffinesse zutraut», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. «Aber das ist natürlich völliger Quatsch.»

Auch Petra Gössi mag der Verschwörungstheorie nicht viel abgewinnen. Sollte sie aber – wider Erwarten! – dennoch wahr sein, dann wäre das «ein Armutszeugnis» für die CVP, sagt die FDP-Präsidentin. «Wenn eine Regierungspartei zu wenig Personal für eine Einervakanz hat, dann kann ich halt auch nicht helfen.»

«Natürlich ist er vom Naturell her eher behäbig, aber das war er schon immer.»Petra Gössi

Gössi findet es unfair, wie mit ihrem Wirtschaftsminister umgegangen wird. Vor zwei Jahren, als Schneider-Ammann über seinen Hund stürchelte und sich dabei eine Rippe brach, sei sein Zustand schlechter gewesen. «Heute geht es ihm viel besser. Natürlich ist er vom Naturell her eher behäbig, aber das war er schon immer.»

Gössi ist eine von wenigen Freisinnigen, die sich mit Namen zitieren lassen wollen, wenn es um Schneider-Ammann geht. Gössi ist auch eine jener Freisinnigen, die Schneider-Ammann vorbehaltlos verteidigen. Dass er freundlich sei, lustig manchmal und auch charmant, das sagen viele. Aber genauso viele haben ihn schon in Sitzungen erlebt. Seine zuckenden Finger, das entspannte Gesicht, der fliehende Kopf, die geschlossenen Augen. Der süsse Schlaf des Schweizer Wirtschaftsministers. (Redaktion Tamedia)