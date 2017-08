Schweizer Super Pumas löschen in Portugal Brände

Rund 10'000 Menschen nahe Bormes-les-Mimosas mussten in der Nacht ihre Häuser verlassen. Auch in Portugal kämpfen Feuerwehrleute gegen die Flammen. Mehr...

Mehr als 80 Waldbrände in einer Woche: Unsere Karte zeigt, in welchen Ferienregionen sich Touristen besonders vor dem Feuer in Acht nehmen müssen. Mehr...