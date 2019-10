Schweizer Gutachten sorgt für Aufruhr in Kosovo

Dieses Gutachten hat die Öffentlichkeit in Kosovo mit Spannung erwartet. Rechtsmediziner aus Lausanne sollten eine Frage beantworten, die das Balkanland seit Jahren bewegt, polarisiert und zu destabilisieren droht. Diese Frage lautet: Unter welchen Umständen ist der in Bern geborene Student Astrit Dehari am 5. November 2016 im Gefängnis von Prizren im Süden Kosovos gestorben? Die dortigen Behörden sprechen von Suizid, die Partei Vetëvendosje (Selbstbestimmung) ist überzeugt, dass ihr Aktivist einem politischen Mord zum Opfer gefallen ist.