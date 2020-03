Schweizer Behörden prüfen digitale Überwachung der Bevölkerung

Freitagmittag. Ein Blick in die App den Kartendienstes Googlemaps. In wenigen Stunden wird der Bundesrat bekannt geben, dass neu Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum verboten sind. Für die Josefwiese in Zürich zeigt die App deutlich mehr Besucher als gewöhnlich an. Noch hält sich nicht die ganze Bevölkerung an den Aufruf des Bundesrats, möglichst zu Hause zu bleiben.