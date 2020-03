Schweiz wird zum Flickenteppich von Sonderregeln

Am Freitag versuchte der Bundesrat per Notrecht eine national einheitliche Reaktion auf die Corona-Epidemie durchzusetzen. Doch nur 48 Stunden später besteht in der Schweiz ein Flickenteppich aus kantonalen und kommunalen Sonderregeln.

Zuvorderst marschiert immer noch das Tessin. Der Südkanton, der bislang von der Epidemie am schwersten getroffen ist, verfügte bereits am Samstag die Schliessung aller öffentlichen Lokale – vom Restaurant bis zum Coiffeursalon. Geöffnet sind südlich des Gotthards jetzt nur noch Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen, Post und Banken.