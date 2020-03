Schliessen nun alle Berghütten?

Hüttenwart Egon Keller wird nun seine drei Mitarbeiter für Kurzarbeit anmelden. Foto: Bruno Petroni

Hüttenwart Egon Feller ist konsterniert: «Wir hätten das gerne durchgezogen – einfach mit 10 bis 15 Gästen statt mit 70, um die Hygienevorschriften des Bundes einhalten zu können.» Von gestern Montag auf heute haben noch elf Tourengänger in der Hütte übernachtet, von heute Dienstag auf morgen sind es noch drei. Dann aber sei Schluss, so Feller.

Auch in anderen Hütten im Wallis gehen die Läden heute zu, etwa in der Monte-Rosa-Hütte ob Zermatt. Der Kanton Wallis hat am Montag beschlossen, alle gastronomischen Einrichtungen zu schliessen. Dazu zählt er auch Berghütten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 10’000 Franken rechnen.

Feller wird nun seine drei Mitarbeiter für Kurzarbeit anmelden. Wie gross der finanzielle Schaden ist, kann er nicht beziffern, sicher aber sei er «enorm», wenn in den kommenden Wochen die Hütte wie verwaist dastehen wird. Auch die Vorbereitungsarbeiten – alles umsonst, wie Feller bedauert. Die Hollandiahütte gehört der Sektion Bern des Schweizer Alpen-Club (SAC). Feller hofft, dass die Sektionen, aber auch die SAC-Zentrale in Bern von der Corona-Krise gebeutelte Hüttenwarte unterstützen werden, auch finanziell. Der SAC-Zentralverband erklärt auf Anfrage, er wolle all seine Möglichkeiten ausschöpfen, um die wirtschaftlichen Folgen für Hütten und Sektionen «irgendwie abzufedern». In welcher Form, sei noch offen.

153 Hütten betroffen

Mit der Schliessung der Hollandiahütte folgt Feller der Empfehlung des SAC-Zentralverbands. Dieser rät den Sektionen «eindringlich», ihre Berghütten bis auf weiteres zu schliessen beziehungsweise gar nicht erst zu öffnen. Es liege nun in der Verantwortung der Sektionen als Besitzerinnen der Hütten, diese Empfehlung umzusetzen, schreibt der Verband heute auf seiner Homepage, nachdem der Bundesrat am Montag die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz eingestuft hat.