Polizei griff bei Klimademo durch – jetzt kommt das Nachspiel

Am Ende brachte die Polizei Aktivisten mit unzimperlichen Mitteln von der Strasse. Handyaufnahmen zeigen, wie sich rund zehn Polizisten auf einen einzelnen Aktivisten stürzen und diesen wegschleppen. Ein Fotograf der Agentur Keystone wollte die Szenen festhalten. Doch ein Polizist verhinderte, dass dieser Bilder machen konnte.

Die Polizei schleppte Klimaaktivisten von der Strasse weg. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Ein Beobachter am Strassenrand insistierte hinter einer Abschrankung aus Plastikband, hier werde die Pressefreiheit verletzt. Dieselben Handyaufnahmen dokumentieren, wie ein Polizist den Beobachter fragt, ob er sich die Verhaftungen von nahem anschauen wolle. Der Mann zeigte Interesse. Der Polizist liess ihn unter der Absperrung durch. Dies war eine Falle. Sofort verhafteten Polizisten den Mann, zerrten ihn in ein Polizeiauto und schufen ihn fort.

Ein Protestbrief

Die Bildagentur Keystone kritisierte das Vorgehen der Polizei. Die von den Parteien SP und Grüne dominierte Lausanner Stadtregierung befand jedoch, die Polizei habe die Pressefreiheit nicht verletzt. Die Regierung verweist darauf, dass die Kundgebung nicht bewilligt worden war. Übergriffe habe man keine festgestellt. Den von der Polizei verhafteten Beobachter bezichtigte sie, die Ereignisse ausgenutzt zu haben, um die Stimmung aufzuheizen.

Doch nun kritisieren die Waadtländer Jungsozialisten und Jungen Grünen die Stadtregierung in einem gemeinsam formulierten Brief massiv. Ihr Schreiben, das an die linken Stadträte, nicht aber an Polizeivorsteher Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) ging, liegt dieser Zeitung vor. «Wir verurteilen Ihre Reaktion auf die unverhältnismässige Polizeiaktion», heisst es im Brief. Die Verhaftung des Beobachters bezeichnen die Jungpolitiker als «skandalöses Verhalten, grundsätzlich illegal und schädlich für den Rechtsstaat und die Integrität der Bürgerinnen und Bürger.»

Eine Sprecherin der Aktivisten bezeichnet den für Januar geplanten Prozess als «Meilenstein im Rechtsstreit um den Klimaschutz».

Grüne und Juso fragen: «Mit welchem Interessen wählen wir eine linke Stadtregierung, die dann nichts weniger als die Werte einer rechtsbürgerlichen Stadtregierung verteidigt anstatt die Werte, an die wir glauben?» Man fordere die Regierung auf, von ihrer Position abzurücken und solche Polizeiaktionen nicht zu unterstützen, damit sie sich nicht wiederholten.