Pardon, wie bitte?

Gestern wurde sie wieder beschworen, die vielfältig harmonische Schweiz. Dabei wissen alle, dass wir einander zwar respektieren, aber ignorieren. Es gibt viele Welsche, die noch nie in St. Gallen waren, und noch mehr Deutschschweizer, die von Genf nur den Automobil-Salon kennen. Was es heisst, zweisprachig zusammen zu leben, lässt sich an erstaunlich wenigen Orten in der Schweiz studieren. Am besten in Freiburg und in Biel. Die Unterschiede sind frappant.