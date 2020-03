Medizingüter: Deutschland blockiert Schweizer Importe aus Drittstaat

Weitet sich der deutsche Exportstopp für medizinisches Schutzmaterial zum Handelsembargo gegen die Schweiz aus? Diese Frage stellt sich in Bern, nachdem der deutsche Zoll in mindestens einem Fall sogar Schweizer Importe aus einem Drittstaat unterbunden hat. Bereits bekannt war, dass die deutsche Bundesregierung Lieferungen von deutschen Unternehmen in die Schweiz verboten hat. Nun hat der deutsche Zoll in Hamburg auch einen Schiffscontainer blockiert, der von einem Schweizer Importeur in China bestellt worden war. Das heisst, dass die Lieferung Deutschland lediglich zu Transitzwecken hätte durchqueren müssen. Das erfuhr diese Zeitung aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen.